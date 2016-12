Sámská krev zahájí v lednu festival severského filmu

Festival Scandi přiváží do českých měst aktuální filmy z Dánska, Finska, Švédska, Norska a Islandu. Začne v Praze od 19. do 22. ledna, pak od 26. do 31. ledna navštíví Brno, Zlín, Ostravu či Plzeň a další města.