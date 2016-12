Teller pracoval pro módní lifestylové magazíny, zvěčnil nejenom Kurta Cobaina z kapely Nirvana, ale i modelku Kim Kardashianovou nebo zpěvačku Björk. Vždy ale šel sveřepě a neústupně vlastní cestou. Bylo by tedy příliš zavádějící charakterizovat ho jako obvyklého komerčního fotografa. Komerce, ve smyslu nicneříkajícího a bezobsažného estetického sdělení, je totiž to poslední, co by ho zajímalo.

Expozice na výše uvedený fakt poukazuje už od prvních snímků ve vstupním sále. Je přitom otázka, zda se jedná o nahodilé snímky dělané v rychlosti od boku, anebo předem připravované kompozice. Autor mluvil na vernisáži o tom, že výsledný vizuální výsledek napřed dlouho promýšlí, a dokud není vše dle jeho představ, kreativní proces neukončí.

Kým Juergen Teller je, lze pochopit na sérii snímků s Kim Kardashianovou. Diva, ze které média (i ona sama) dělají sexuální symbol, na nich vypadá jako laciná odbarvená šlapka od silnice v severních Čechách. Autor ji netouží zesměšnit ani ponížit, chce ji pouze ukázat v co nejsyrovějším (a nejsurovějším) světle. Dáma vystrkuje své už tak gigantické pozadí do objektivu a díky zvolenému úhlu zobrazení vypadá ještě obludněji.

Tellerovu objektivu neunikl ani Kurt Cobain z kapely Nirvana.

FOTO: Jan Šída, Právo

Tellerovy práce jsou postavené na nadsázce a karikatuře. Tvůrce přitom nezůstává zbaběle v anonymitě za aparátem, ale nebojí se vizuálně angažovat, přitom vůbec ne v lichotivých pozicích.

Neuhýbá před odpovědností, snaží se hledat co nejautentičtější estetický rozměr. Proto přistupuje k vizuálním pravdám z jiných stran a zasazuje je do nečekaných kontextů.