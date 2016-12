Deska Lemonade je silně politicky orientovaná, zabývá se lidskými právy obecně i ženskou otázkou. Pravděpodobně ovládne nejprestižnější hudební ceny Grammy, protože nedávno obdržela devět nominací. Beyoncé tak figuruje v kategoriích pop, rock, rap i R&B. Cenu si může odnést i za nejlepší album a za píseň a nahrávku roku.

„Lemonade shrnuje vše, čím je Beyoncé. Užívá si sílu své sexuality, značné sebevědomí a geniální talent pro inovaci,” napsal o ní list The Independent.

Zesnulý britský zpěvák David Bowie

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Blackstar je poslední deskou britského skladatele a zpěváka Davida Bowieho, jenž letos zemřel.

Na třetím místě skončil „impresionistický art-soul” Franka Oceana s názvem Blonde.

Solange Knowlesová

FOTO: Profimedia.cz

Raritou letošního žebříčku je to, že do první desítky se dostaly dvě sestry - Beyoncé Knowlesová a mladší Solange Knowlesová. Její album A Seat At The Table zní hodně vyspěle a rozpustilo slabší dojem z debutu, který vydala příliš mladá.

Dopustila se tehdy klasické chyby začátečníků, kvůli nedostatku zkušeností zůstala v područí producentů a poradců a sama prohlásila, že si za výsledkem nestála. Nová deska je zvukově moderní R&B s jemnou acid příchutí a se stopami umělců jako Erykah Badu nebo Lauryn Hill.

Leonard Cohen

FOTO: Sony Music, Reuters

Výsledky průzkumu vycházejí z kompromisu mezi 25 žebříčky různých magazínů a serverů od Billboardu až po neodborné a čistě komerční tituly. Deskám byly přiděleny body podle umístění a podle počtu médií, která je uvedla.

Beyoncé byla na prvním místě v devíti případech z pětadvaceti. K dalším často uváděným patří Kanye West (Life Of Pablo), A Tribe Called Quest (We Got It From Here), Radiohead (A Moon Shaped Pool), Angel Olsen (My Woman), Leonard Cohen (You Want It Darker), Rihanna (Anti), Bon Iver (22, A Million) či The 1975 (I Like It When You Sleep...) a další.