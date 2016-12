Esmail zatím nazval svou minisérii stejně, Metropolis, a projekt vyvíjí u Universal Cable Productions, uvedl magazín The Hollywood Reporter. Firma oficiálně nic nekomentovala. Metropolis je zjevně ve velmi rané fázi a vývoj může trvat dva roky.

Jako výkonný producent Esmail plánuje malý tým, seriál mají psát jen dva tři scenáristé, což je na americké poměry neobvykle málo. Zřejmě se mají hodně držet originálu a najít cestu, jak film přetavit v několik epizod.

Nejde přitom o žádný béčkový projekt. Nejmenovaný zdroj magazínu řekl, že by jedna epizoda mohla vyjít na deset miliónů dolarů, což je nadprůměr, i když o rekord nejde (velkolepý pilotní díl seriálu Vinyl od HBO stál podle tvrzení The Hollywood Reporter 30 miliónů dolarů). Svědčí to minimálně o tom, že tvůrce Mr. Robota a aktuální držitel Zlatého glóbu za nejlepší seriál má teď v televizi velkou důvěru.

Scéna z klasického německého předválečného filmu Metropolis

FOTO: Murnau-Stiftung

Metropolis byl příběhem z futuristického velkoměsta, které ovládá mocný průmyslník. V horních patrech si užívá smetánka, zatímco dole otročí dělníci. Konflikt vzniká, když se průmyslníkův syn Freder (Gustav Fröhlich) zamiluje do dělnice Marie (Brigitte Helmová). Vynálezce Rotwang sestrojí robota, který vypadá jako Marie a ponouká dělníky ke vzpouře. Ti pak opustí stroje a způsobí záplavu města Metropolis. Závěr je překvapivý – Freder a Maria zachrání město, a dokonce usmíří dělníky s kapitalistou.

Film je považován za zásadní a revoluční dílo, ve dvacátých letech to ale ještě málokdo chápal a masový úspěch neměl. Ten přišel až později. Jeho sláva zato trvá devadesát let, je stále vydáván na DVD a čas od času se vrací i do kin.

V roce 2008 svět překvapil pohádkový nález ve filmovém muzeu v Buenos Aires. Jeho ředitelka Paula Félix-Didier našla původní verzi Metropolisu, která byla považována za zničenou. O osmdesát let dříve byla dovezena do Argentiny a po promítání skončila ve sbírce jednoho filmového kritika, načež se na ni zapomnělo.