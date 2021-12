Zproštění viny farmáře za útoku traktorem na souseda bylo předčasné, rozhodl soud

Žalobkyně Katarina Peková je přesvědčená, že Bulín v lednu 2019 úmyslně najel do malého bagříku, který řídil 37letý muž.

„Náhle zvýšil rychlost a jel směrem na protijedoucí mininakladač. Jen vlivem šťastných okolností a pohotové reakce poškozeného, který seděl v nepoměrně menším stroji, se vozidla střetla pouze koly,“ prohlásila Peková a vypočítávala, jaká všemožná zranění mohl řidič bagříku mít, pokud by včas neuhnul a traktor by ho prošpikoval vidlemi nebo jej převrátil.

Podle ní měl Bulín i motiv. „Delší dobu mezi sebou vedou spor o cestu, kdy obžalovaný se snažil poškozenému za každou cenu zabránit v jejím užívání, aniž by domýšlel následky. To souvisí i s jeho osobností, neboť je poněkud prudší povahy,“ dodala státní zástupkyně.

K incidentu došlo na pozemku patřícím rodině Bulínových, jehož součástí je právě sporná cesta. „Křičel na mě, že jsem na jeho cestě. V tváři měl bojovný výraz, pak zatúroval motor a vyrazil proti mně. Stačil jsem na poslední chvíli drbnout volantem, jinak mě nabral vidlemi, které měl nastavené ve výšce mého sedadla,“ popsal poškozený muž svoji verzi s tím, že v té době to byla jediná cesta, po které se mohl dostat ke svým zvířatům.

Podle klatovského soudce Petra Sperka vůbec není jasné, kdo za srážku mohl. „Z provedených důkazů rozhodně nevyplynulo, že by se chtěl obžalovaný s nakladačem srazit. Verzi obžaloby nepodpořil ani znalecký posudek dopravního experta. Mohlo dojít k tomu, že obžalovaný narazil do poškozeného, ale mohlo to být i naopak,“ uvedl dále předseda senátu.