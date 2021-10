Známý neurolog zkoumal vagíny, jde znovu k soudu

Nejvyšší soud v Brně (NS) vyhověl už počátkem srpna dovolání nejvyššího žalobce podaného v neprospěch Tomáška a zrušil březnový pravomocný verdikt pražského vrchního soudu, který lékaře zprostil obžaloby ze sexuálního nátlaku. Písemné znění svého usnesení rozeslal NS v těchto dnech a Právo má jeho kopii k dispozici. Tomášek se tak dostal znovu do pozice obžalovaného a jeho případ musí projednat vrchní soud.

Státní zastupitelství jej dokonce původně vinilo ze znásilnění čtyř žen při vyšetření v Centru pro epilepsii neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol, které vedl. Lékař měl podle policie ženy osahávat na genitáliích, zasouvat jim prsty do pochvy a jedné z nich údajně jezdil po nahém těle nezjištěným předmětem a také vibrátorem, a to až do opakovaného vzrušení poškozené.