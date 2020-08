Znalci umožnili stíhání muže, který vjel autem domova důchodců v Tachově

Muž, který letos na jaře vjel autem do domova pro seniory v Tachově, zřejmě skončí před soudem. Znalci nyní vyloučili, že by 32letý Josef K. jednal v nepříčetnosti. Z jejich posudku vyplývá, že v době činu sice nebyl úplně při smyslech, ale alespoň částečně si uvědomoval, co dělá.