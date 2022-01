Zfetovaný muž vnikl do domu a držel ženě nůž u krku. Pak pobodal jejího přítele i sebe

Pět let vězení navrhuje státní zástupkyně pro Patrika Silu (24) jako trest za jeho řádění v Horšovském Týně na Domažlicku před třemi lety. Tehdy tam zfetovaný vběhl do cizího domu, kde nejprve ohrožoval ženu s malým dítětem, které přiložil nůž ke krku, a požadoval mobilní telefon. Následně zranil jejího přítele a sám se několikrát bodl do krku. Pak utekl do domu v sousední ulici, kde vyděsil majitelku, a vyskočil z okna.