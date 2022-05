Žena z Karvinska podle policie přinutila 16letou dceru k prostituci

„Dcera zvolila druhou variantu. Společně s další ženou, časem i samostatně, matka podle obvinění na internetu zveřejnila nabídku a po dobu zhruba dvou let jim dívka měla odvádět téměř veškerý zisk od klientů, které jí ženy do předem vytipovaných českotěšínských bytů domlouvaly. Mohlo se jednat o sto i více klientů měsíčně, a tedy poměrně slušný zisk,“ sdělila mluvčí policie Soňa Štětínská.

Co se týká druhé ženy, ta měla dále nejméně od roku 2005 po dobu zhruba šesti let inzerovat nabídku sexuálních služeb za úplatu také několika dalších dospělých žen. „Rovněž jejich klienti navštěvovali českotěšínský byt a žena tak měla mít zajištěn pravidelný příjem peněz. Celková finanční částka není dosud upřesněna, mohlo se jednat o více než milion korun,“ dodala mluvčí.

Obě ženy jsou obviněny z kuplířství, hrozí jim až dvanáct let za mřížemi. Soud je obě vzal do vazby.