Žalobce zrušil obvinění zápasníka Grznára z vychvalování války

„Má to jednu velkou výhodu. Ve válce neexistuje právo. Ve válce můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mně líbí, to je sen. A přežijou jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko nebo kdokoli jiný přijde na nás… Chci válku,“ řekl Grznár v první části videa nahraného v autě, které později zmizelo, protože šlo o tzv. Facebook Story, a to je viditelné pouze 24 hodin.