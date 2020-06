Za znásilnění dívky na Litoměřicku dostal Afričan dva roky vězení

K činu došlo loni v červnu, muž se k němu nepřiznal, podle soudkyně Alexandry Šetkové ale bylo spolehlivě prokázáno, že se ho dopustil, a to na základě výpovědi nezletilé a svědků.

Původně žádný psychiatrický posudek žádán nebyl. Pochybnosti o duševním stavu obžalovaného vyvstaly v důsledku jeho chování ve vazbě a u hlavního líčení. Ústavní pozorování navrhl soudu znalec Jan Flídr, který muže narozeného v Libyi vyšetřil. Cílem pozorování bylo zjistit, zda je nemocný, nebo to jen předstírá.

„Pokud by byly vymizelé tyto schopnosti, pan obžalovaný byl nepříčetný, pak by trestní stíhání bylo zastavené. Pokud jsou alespoň částečně zachované, je pan obžalovaný odpovědný za své jednání, i když ne zcela," uvedla státní zástupkyně Věra Šípalová.

Diallo loni 18. června nasedl v Německu do vlaku, měl údajně namířeno do Francie. Protože ale neměl platnou jízdenku, vystoupil krátce po poledni u Lukavce na Litoměřicku, kde dívku potkal. Podle obžaloby ji uchopil za rameno, povalil, stáhl z ní oblečení a vykonal soulož.

„Když to ta dívka říká, tak to může být pravda,“ řekl obžalovaný dříve při zahájení hlavního líčení. Vzápětí ale dodal, že si nepamatuje, že se to stalo.