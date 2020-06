Za podvod na pěti stovkách lidí poslal soud muže na 6 let do vězení

Na šest let, respektive čtyři roky poslal v úterý Krajský soud v Praze do vězení Martina Vaňka (44) a jeho matku Jarmilu za to, že téměř pět set lidí podvodem připravili o více než 3,5 milionu korun. Vaňkovi se hájili tím, že chtěli lidem pomoci splácet půjčky. Verdikt není pravomocný, obhájce Vaňkových se na místě odvolal.