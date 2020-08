Za agresivní jízdu a rozbití bočního okna auta s rodinou dostal šest let

Šest let ve vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví má strávit devětačtyřicetiletý Miroslav Štíbr, který podle čtvrtečního nepravomocného rozsudku Krajského soudu v Praze během agresivní jízdy hodil skleněnou kuličku do okna vedle jedoucího auta, které ho údajně nechtělo pustit před sebe. Štíbrovi soud také na sedm let zakázal řídit auto. Štíbr se na místě odvolal.