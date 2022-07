Z otvoru v odstaveném náklaďáku na Žďársku vylézali migranti

Vzápětí se ukázalo, že ve vozidle jelo dalších osm lidí, kteří se mezitím rozešli do okolí. Policie muže postupně zadržela v katastru obce Stránecká Zhoř.

„Do nákladního vozidla se dostali v Rumunsku bez vědomí řidiče kamionu, přicestovali až do České republiky a jejich cílové země měly být státy Evropské unie, zejména Portugalsko a Itálie,” zmínila Kroutilová.

Nikdo z nich neměl platné cestovní doklady, případ tak putuje do správního řízení. Dospělou část skupiny policie odvezla do zařízení pro zajištěné cizince, mladistvé přepravili ve spolupráci s úřady do výchovných ústavů.