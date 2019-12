Vandalové o Vánocích pomalovali unikátní německý pomník v Jizerkách hákovými kříži

„Rozhodně nejsme žádní nacisté, ani fašisté. Jsme Češi, kteří ale žijí v domech po Němcích. Chodili jsme do škol, které stavěli... Znovu postavením pomníku jsme chtěli poukázat na skutečnost, že v Jizerkách kdysi žili Němci a Češi vedle sebe. Vzájemně si pomáhali, protože v horách byste jinak ani nepřežili. Ano, byli to Němci, ale byli to taky obyčejní lidé jako vy a já,“ uvádí dále za spolek jeden z členů.