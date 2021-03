V rychlosti 179 km/h smetl na Znojemsku fiat. Za smrt řidičky mu soud potvrdil 11,5 roku

Ve 180 kilometrech měl způsobit smrtelnou nehodu, za obecné ohrožení mu hrozí 15 let

Ve 180 kilometrech měl způsobit smrtelnou nehodu, za obecné ohrožení mu hrozí 15 let Krimi

Znalci vypočítali, že zatáčka se dala projet ještě v rychlosti 163 kilometrů v hodině. „Po jejím překročení se však vozidlo obžalovaného dostalo do nekontrolovaného a neovladatelného smyku a v protisměru narazilo do vozu řidičky, která neměla žádnou šanci střetu zabránit. To vše bylo ze stop jasně patrné,“ uvedl jeden ze znalců.