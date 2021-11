Úředníci zrušili ve městě přechody. Podle nich to je pro chodce lepší

Sedm přechodů pro chodce včetně toho před místní školou měla nahradit jen tzv. místa pro přecházení, která nejsou označena žádnou dopravní značkou, a řidiči tak nemají povinnost dát přednost chodcům, kteří se chystají silnici přejít.

Argumentovali, že by lidé na přechodech získávali při přecházení falešný pocit bezpečí Štěpán Holub, obyvatel Hartmanic

„Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že chodec na místě pro přecházení nezíská falešný pocit bezpečí a neohrožení, kterého může nabýt na přechodu,“ argumentují úředníci.

Soud nechápe

Podle soudu je zásadním nedostatkem vydaného rozhodnutí jeho nedostatečné odůvodnění. „Nesplňuje ani minimální požadavky na něj kladené. Není vůbec zřejmé, co úředníky k takovému kroku vedlo, jakými úvahami a podklady se řídili, z čeho vycházeli a proč zvolili jimi stanovenou variantu,“ stojí v rozsudku, se kterým se Právo seznámilo.

Rozhodnutí sušických úředníků napadl správní žalobou jeden z místních občanů, Štěpán Holub.

„Argumentace úřadu v Sušici, že by na přechodech lidé získávali při přecházení falešný pocit bezpečí, je pro mě nepochopitelná. S touto logikou by bylo možné odstranit prakticky všechny značky. Třeba na hlavní silnici řidič získá falešný pocit bezpečí, že auto na vedlejší zastaví,“ řekl Právu Holub.

Podle něj přednost chodců na přechodu a s tím spojené příslušné povinnosti pro řidiče stanovil sám zákonodárce za účelem zajištění jejich bezpečnosti při přecházení.

Hlavní tah na hory

„Poslal jsem na úřad ke každému přechodu argumenty, proč by měl být obnoven. Nikdo se těmi námitkami nezabýval. Takže to dopadlo v duchu, my jsme úředníci, náš názor je jediný správný a vás občany, kterých se to dotýká, nemusí zajímat, proč je to správné,“ uvedl dále Holub.

Poukázal přitom na verdikt Nejvyššího správního soudu, podle kterého není požadavek na odůvodnění rozhodnutí správního orgánu jen formálním požadavkem zákona.

„Pokud má správní orgán vydané opatření řádně odůvodnit, nutí jej to k tomu, aby se zamyslel, zda jsou skutečně navrhovaná opatření účelná a zda by například nebylo možné dosáhnout stejného efektu při menším zásahu do práv občanů,“ uzavřel Holub.

Také vedení Hartmanic se snažilo podle starosty Pavla Valdmana některé přechody zachovat vzhledem k tomu, že městem vede hlavní tah do lyžařského střediska v Železné Rudě.