Úředníci svedli kamiony k domkům. Zakročil soud

Krajský soud v Plzni z podnětu místních obyvatel nyní rozhodnutí úředníků zrušil a sepsul je za to, že upřednostnili soukromý zájem před veřejným, aniž by svůj postoj řádně odůvodnili.

Magistrát upravil provoz změnou dopravního značení, kterým zakázal kamionům vjezd do areálu firmy přímo z hlavní Chebské ulice, a poslal je po souběžné místní komunikaci skrze obydlenou oblastí tak, aby mohly vjíždět do firmy z jiné strany. Zdůvodnil to bezpečností v areálu firmy a plynulostí silničního provozu.