Svědek: byt v Bohumíně zapálil otec jedné z obětí, spolu s jeho synem zemřel i jeho vnuk

Muž podle svědectví souseda přišel do bytu už s hořlavinou. Po konfliktu ji vylil v bytě, zapálil a utekl.

Lidé o podezřelým tvrdí, že byl podivím. „Nevím proč, ale od pohledu to byl takový podivím, znám ho z hospody, kam chodil. Mám na lidi čuch,“ řekl muž, který bydlí v panelovém domě, kde hořelo. Jiný obyvatel domu sdělil, že podezřelý měl mít před několika týdny nějaký incident u rybníku. Měl tam údajně na někoho vytáhnout pistoli. Důvod však nevěděl, ani to, zda to byla plynová pistole. Podobně hovořili i další lidé.