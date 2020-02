Spolubydlící z ubytovny ho nahlásil kvůli marihuaně, tak ho ubodal. Dostal 15 let

Čabrák na to zareagoval nejprve úderem pěstí a poté si vzal do ruky kuchyňský nůž a třikrát muže bodl do hrudníku a do břicha. Tím mu způsobil krvácení do hrudi i břicha. „Možnost odvrácení smrti tam prakticky nebyla,“ uvedl v úterý znalec z oboru soudního lékařství Jiří Hladík.