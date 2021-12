Soud uložil Vietnamci 10 let vězení za navádění soudce Elischera ke korupci

Vedle navedení Elischera ke zneužití pravomoci uznal soud Hunga vinným také z organizování uplácení, ze zasahování do nezávislosti soudu a z nadržování. Zařadil ho do věznice se zvýšenou ostrahou.

Elischer, kterého soud už dříve poslal do vězení na devět let, vycházel podle nepravomocného rozsudku od roku 2013 vstříc požadavkům svého přítele Hunga. V neveřejných rejstřících pro něj lustroval pachatele z řad Vietnamců a v několika případech stíhaným Vietnamcům zmírnil za úplatek tresty za drogovou kriminalitu.

Soudce vrchního soudu Elischer dostal za korupci devět let

Hung se po letošním propuštění z vazby nedostavil k soudu, a ten na něj proto pohlížel jako na uprchlého. To už nyní neplatí. „Řízení již není vedeno jako řízení proti uprchlému,“ sdělil mluvčí soudu Wenig bez dalších podrobností. Hungova obhájkyně k tomu dříve řekla, že její klient odcestoval do vlasti a vietnamský lockdown kvůli koronavirové situaci mu následně neumožňoval návrat do Česka.