Slovák dostal 6,5 roku za propagaci teroru a výbušniny v paneláku

„Nepopírám, že se oblékám do role muslimského bojovníka, dělám to jenom pro sebe, nechtěl jsem nikoho pohoršovat,“ komentoval to Kobulnický. Uvedl také, že možná nezvolil nejšťastnější formu prezentace, islamismus jako takový ale odmítl. „Nepodporuji a nikdy nebudu podporovat žádnou teroristickou organizaci,“ prohlásil rezolutně.