Sedm dozorců ve Světlé nad Sázavou mělo mučit vězněnou ženu

Po dvou hodinách dozorci ženu spoutali v polokleku a po půl hodině jí roztáhli ruce do maximální možné šířky a tak ji nechali další hodinu.

Obžalovaným ze zločinu mučení a jiného nelidského krutého zacházení hrozí až osm let vězení.

Ve věznici ve Světlé nad Sázavou jsou vězněny pouze ženy. Ty, co mají děti do věku tří let, je zde mohou mít ve výkonu trestu.