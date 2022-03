Řidiče, který měl ze msty srazit a těžce zranit cyklistu, soud osvobodil

Nehoda se stala v říjnu 2018. Řidič fiatu tam nedal cyklistovi přednost v jízdě. Ten takové jednání nenechal bez odezvy a rozčileně gestikuloval. Řidič na to reagoval tím, že začal brzdit téměř až do zastavení. Konflikt pak nabral na obrátkách. Cyklista přešel od gestikulace k činům, auto objel a praštil do zpětného zrcátka. Když pak odbočil na účelovou komunikaci, řidič se za ním bez ohledu na zákaz vjezdu vydal. Do cyklisty svým vozem najel a srazil jej k zemi.