Pro pár facek málem ubodal spolubydlícího, soud mu potvrdil 9,5 roku

„Obžalovaný byl skutečně rozhodnut poškozeného usmrtit, a i po první ráně, kdy poškozený šel do kolen, pokračoval v útoku,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička s tím, že právní kvalifikace činu jako pokus o vraždu s rozmyslem je v pořádku.

Státní zastupitelství nesouhlasilo s tímto snížením a žádalo trest při dolní hranici sazby, to Lněnička ale odmítl s tím, že dvanáctiletý trest by byl nepřiměřeně přísný.

K útoku došlo loni v únoru na ubytovně v Mnichově Hradišti. Pastorek se opil, a to ne poprvé, jeho opojený stav podle svědků provázely hlasité projevy. Další z obyvatelů ubytovny se ho proto snažil uklidnit, řvaní na chodbě mu vyčetl, a nakonec mu vrazil pár facek.

Pastorka to ale namíchlo, odešel k sobě do pokoje, kde vzal osmicentimetrový zavírací nůž, vrátil se na chodbu a strážce pořádku osmkrát bodl do břicha a hrudníku.