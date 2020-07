Pornomafie lákala dívky na modeling, pak je nutila k sexu před kamerou, tvrdí policie

O případu v pátek informoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej, podle něj kriminalisté obvinili tento týden devět lidí z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění. Obvodní soud pro Prahu 10 pak šest z nich poslal ve středu do vazby.

„Od roku 2013 měly být inzerovány nabídky práce prezentované jako profesionální modelingové fotografování pro ženy starší 18 let s příslibem výdělku v rozmezí od 1 do 5 tisíc korun. To však podle našich závěrů měla být jen smyšlená záminka a zástěrka pro výrobu a distribuci pornografických snímků,“ sdělil mluvčí.