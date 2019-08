Policistu soudkyně potrestala se skřípěním zubů. Za smrt řidičky dostal podmínku

„Porušil tím dopravní předpisy,“ konstatovala Soudková. U obžalovaného neshledala žádné přitěžující okolnosti. V dřívějším rozhodnutí upozornila na to, že se jednalo o nepozornost vyvolanou starostí o dítě, a nikoliv nepozornost způsobenou kouřením nebo telefonováním. Zohlednila také to, že se Takáč k trestné činnosti doznal a svého jednání hluboce litoval.

Za jednostranný označil postoj okresního soudu otec mrtvé řidičky. „Působí to na mě tak, že je proti naší rodině zaujatý. Všechno se točilo jen kolem obžalovaného, jak ho to sebralo, jak trpí, že se s tím probouzí každé ráno. Soud už ale nevidí, co způsobil nám. Manželka je dodnes na práškách a chodí k psychiatrovi. To nemluvím o tom, že soud vyslal signál, že když někdo někoho zabije v autě, tak se mu nic nestane,“ reagoval rozhořčeně muž.