Policistka jde k psychologovi, neodpouští totiž chyby šéfů

Takové rozhodnutí totiž patří výhradně do kompetence krajského policejního ředitele. Teprve po upozornění Odborové aliance integrovaného záchranného systému to uznal i jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil, který zareagoval tak, že pokyn ke zkoumání vydal sám, jak plyne z dokumentů, které má Právo k dispozici.

Zkoumání se má policistka podrobit i přesto, že loni v prosinci zdárně absolvovala psychiatrický a psychologický přezkum u odborníků z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, neboť se do služby vracela po vážném kolapsu na pracovišti. Duševní stav vrchní komisařky, která u policie pracuje 23 let, se ale nyní bude znovu zkoumat.

Zástupkyně Odborové aliance IZS Petra Lhotáková označila postup vedení jihomoravské policie za šikanu. „Policista není pokusný králík, abyste si na něm zkoušeli, co vydrží a co nezákonného unese,“ vzkázala odborářka.

Pokud by policejní psycholog dospěl k závěru, že vyšetřovatelka není psychicky v pořádku, mohla by být postavena mimo službu, či dokonce nucena odejít do civilu. Jihomoravská policie nechtěla vzhledem k ochraně osobních údajů tento konkrétní případ komentovat. Podle mluvčího Pavla Švába lze ale obecně říci, že policista musí mít pro výkon služby nejen zdravotní, ale i osobnostní způsobilost.