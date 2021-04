Policie zveřejnila video s motorkářem, který ujížděl v protisměru a stálo ho to život

„Motocyklista sjel na 5,5. kilometru z dálnice směrem na Rudnou, kde na výzvy k zastavení hlídce zastavil. Policisté přistoupili k řidiči ke kontrole, jenže ten přidal na plynu a začal jim ujíždět. Najel na dálnici D5 do protisměru, do jízdního pásu pro směr jízdy Praha – Plzeň, kde po ujetí necelého půl kilometru čelně narazil do protijedoucí dodávky, kterou řídil 59letý muž,“ přiblížila nehodu mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.