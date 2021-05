Policie navrhla obžalovat Babiše za Čapí hnízdo

Doplnil, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch bude nyní spis čítající přes 34 tisíc listů studovat a poté rozhodne, co s případem dál. „Zda ve věci podá obžalobu, zastaví trestní stíhání či vyřídí věc jinak,“ nastínil Cimbala.

Když pražský policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil navrhnul podat na Babiše a spol. obžalobu poprvé předloni v dubnu, u Šarocha tehdy neuspěl. Státní zástupce totiž v září rozhodl o zastavení stíhání všech aktérů případu. Je tedy otázkou, jak to dopadne tentokrát.

Majitel Čapího hnízda se propadl do ztráty Ekonomika

Poprvé totiž tři měsíce po Šarochově verdiktu do kauzy vstoupil v rámci kontroly skončené věci nejvyšší žalobce Pavel Zeman, a ten rozhodl o obnovení stíhání Babiše a Mayerové. U ostatních původně obviněných nejvyšší státní zástupce souhlasil se zastavením trestního stíhání, což se týkalo i nejužší Babišovy rodiny. Zeman ale zároveň policii a Šarochovi nařídil doplnit dokazování, mimo jiné o různé finanční analýzy a také o dokumenty ze zahraničí, mimo jiné z Německa či ze Slovenska.

V případě, že by tentokrát Šaroch obžalobu podal, Babišovi s Mayerovou by u soudu hrozily za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU až desetileté tresty.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok.

Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů. Premiér odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.