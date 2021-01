Policie kvůli demonstraci na Staroměstském náměstí obvinila osm lidí

Policie tehdy v říjnu zadržela 144 lidí. Podle pondělního vyjádření mluvčí Kropáčové poté kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti celkem patnácti mužům ve věku od 17 do 46 let, z nichž osm už mělo v minulosti problémy se zákonem, vesměs násilného či majetkového charakteru. U jednoho z nich případ nakonec odložili, u dalšího (17) věc předali do přestupkového řízení úřadu v Praze 1. Zahájili však i několik trestních stíhání.