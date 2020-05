Policie chystá velké rošády ve vedení

„Je to přesně tak. Jediné nyní volné místo pro něj je ředitel kriminálky,“ řekl včera Právu důvěryhodný zdroj z nejužšího vedení policie.

Mnohem zásadnější změna by pak měla nastat od 1. července, kdy podle zdrojů Práva opustí svou funkci současný náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Jaroslav Vild. Ten naopak zamíří do funkce ředitele plzeňské krajské policie uvolněné v červnu Krákorou.

Na Vildovu pozici pak Švejdar vyhlásí podle zákona nejprve tzv. nabídkové řízení, do kterého se mohou přihlásit pouze ředitelé bezpečnostních sborů, tedy šéfové hasičů, celníků, vězeňské služby, inspekce či civilních tajných služeb, a také jejich náměstci.

Pokud by tak nikdo neučinil, bude následovat výběrové řízení, kde už by mohl být počet kandidátů širší. Šanci ucházet se o post náměstka dostanou ředitelé celorepublikových policejních útvarů či krajských ředitelství a také zmíněný šéf kriminálky, tedy nově i Krákora.

Na prezidiu se spekuluje o tom, že právě on by nakonec měl nahradit Vilda ve funkci. „Je to jedna z pravděpodobných variant,“ dodal k tomu zdroj Práva.