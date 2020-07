Otec poslal synovi do Iráku peníze, dostal podmínku za podporu terorismu

Rodák z Bagdádu poslal v roce 2017 do iráckého Mosulu peníze tehdy 21letému synovi, aktivnímu členu teroristické organizace Islámský stát (IS), údajně především na přilepšenou čerstvě narozeného vnuka.

Názory syna nebyly Al Samarraiemu neznámé. Batek prostřednictvím internetu otci posílal videa z teroristických akcí a zprávy. „Tati, ve jménu Alláha, už vařím lépe než ty, líp než v pětihvězdičkovém hotelu,“ popisoval Batek snahu co nejlépe nasytit spolubojovníky z IS.

„To, co syn dělá, jsem nikde neříkal. Styděl jsem se za to. Zvolil si cestu, z níž není návratu. Nechtěl jsem z něho tahat informace, aby nepřerušil komunikaci. Naděje jsem vkládal do vnuka, jehož fotku nosím stále s sebou. Chtěl jsem, aby synova rodina z obleženého území IS zmizela. Syn chtěl peníze, které jsem mu poslal, aniž jsem věděl, že jde o teroristický čin,“ tvrdil Al Samarraie, jenž měl studovat v tehdejším Československu, kde, jak říká, dělal v roce 1980 průvodce popravenému iráckému prezidentovi Saddámu Husajnovi (1937-2006) při jeho soukromé dovolené.