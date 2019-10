Může si za to sám, prohlásil opilec, který kopal cestujícího do hlavy. Dostal pět let

K incidentu došlo 26. března před půlnocí na zastávce Vozovna Medlánky. „Obžalovaný přistoupil zezadu k poškozenému, který nastupoval do autobusu, vytáhl jej ven, udeřil jej do hlavy, a když napadený spadl na zem, kopal ho do hlavy a těla. Následně na něj zaklekl a pokračoval v útoku údery sevřenou pěstí až do příjezdu hlídky městské policie,“ popsal skutek soudce Petr Hlavina. Strážníci museli zuřivého útočníka z jeho obětí násilím odtáhnout a muž se zklidnil až poté, co měl na rukou pouta.