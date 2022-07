Odposlechům se Redlovi lidé bránili. Amatérsky, říká expert

„V sobě mají zabudovaný GSM modul. Stačí malé zařízení a má to spolehlivý vysílač s dobrým dosahem. To je nejjednodušší věc, protože to má jednu výhodu – můžete je na dálku vypnout a zapnout. Má to SIM kartu, na kterou zavoláte a tím to i zvednete,“ popsal Schmidt.