Obvinili lékařku. Šířila lži o očkování

Právu to v úterý potvrdila šéfka Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Blanka Valsamisová, jejíž podřízení případ dozorují.

Šéfka pražské soukromé kliniky estetické medicíny Křížová sama sebe označuje za praktickou lékařku, jež se pohybuje „dvacet let v první linii“. „Trestní stíhání bylo zahájeno 14. července pro zločin šíření poplašné zprávy. Jde celkem o šest skutků, které se nesou v podobném duchu. Tedy zveřejnění různých tvrzení typu ‚zastavme vakcinační holokaust‘ anebo příspěvek o úmrtí poloviny pacientů z domova důchodců,“ řekla Právu Valsamisová.

Za zmíněný zločin by hrozily maximálně dva roky vězení. Protože se ale většina výroků objevila v době nouzového stavu, viní policie Křížovou v nejpřísnějším odstavci, kde je uvedeno „spáchá-li čin za stavu ohrožení státu“. V takovém případě může u soudu dostat trest v rozmezí od dvou až do osmi let vězení.