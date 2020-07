Objednal si zbraň, za kterou nechtěl platit. Na pošťáka u Aše zaútočil sekerou

Podle státního zástupce útok obviněný cíleně směroval na obličej a hlavu. „S ohledem na použitou zbraň a razanci útoku si musel být vědom toho, že dvojici může zabít. Že měl v úmyslu se jich zbavit, je zřejmé i z průběhu napadení. Doručovatele mlátil sekerou opakovaně i poté, co již měl balík ve své moci a muž ležel nehybně na zemi. Následně zaútočil na ženu, ačkoliv mu nijak nebránila v útěku se získaným balíkem,“ stojí v obžalobě.

Jenže strategii musel změnit. V doručovateli totiž poznal svého spolužáka ze střední školy a dostal strach, že by ho tak mohl identifikovat. „Tak jsem ho při předání balíku sekl sekerou do hlavy,“ přiznal mladík, který nemá s ohledem na disociální poruchu osobnosti vybudované zábrany proti agresi a jeho náprava je podle znalců téměř vyloučena.

„Už když přicházel k autu, věděl jsem, kdo to je. Řekl mi, že jde vyzvednout balík pro kamaráda. Sáhl jsem pro něj do auta, a když jsem se otočil, abych mu ho podal, byl napřažený se sekerou a praštil mě do hlavy,“ vybavoval si napadený.