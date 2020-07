Na rovné silnici u Stochova se čelně srazila dvě auta, dva vážně zranění

Policisté silnici uzavřeli. Hasiči museli vyprostit řidiče jednoho z vozů, kterého s vážnějším zraněním předali do péče záchranářům. Vážně zraněnou řidičku druhého vozu pak předali posádce leteckých záchranářů z Prahy. Ti ženu po ošetření transportovali vrtulníkem do Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. Muže převezli záchranáři sanitkou do další pražské nemocnice.