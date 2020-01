Ministrův bodyguard se porval. Má po kariéře

Vlachynský v létě 2017 dorazil na tancovačku do Otaslavic na Prostějovsku. Nejprve se u místní sokolovny dostal do konfliktu s mužem, kterého bezdůvodně srazil k zemi, a nad ránem se pak velice aktivně zapojil do potyčky několika lidí. Vlachynský v bitce svého soka zaklekl na zemi a opakovaně jej udeřil pěstmi do obličeje.