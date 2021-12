Měli by mi dát medaili, řekl vězeň obžalovaný ze vzpoury ve věznici

Protestů se na sklonku loňského října účastnilo nejprve 200 vězňů, druhý den se k nim připojily další dvě stovky. Policie tehdy zavřela přístupové trasy k věznici včetně obce Bělušice a nepouštěla do obce nikoho kromě místních a dozorců z věznice. Oba muži podle policistů v areálu věznice porušili základní povinnosti, které jim ukládá zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Vězni jsou s povinnostmi seznamováni při nástupu do výkonu trestu.

Údajný iniciátor vzpoury pětačtyřicetiletý Opelt před soudem trval na své verzi, že to byl právě on, kdo ostatní vězně od nepokojů odrazoval. Tvrdil, že jako ve věznici uznávaná autorita měl zásadní podíl na tom, že se situace nedostala mimo kontrolu. „Měli by mi dát medaili za to, co jsem pro tu věznici udělal," řekl Opelt během chaotické a emoční výpovědi.

Spor podle něj začal, když šlo několik vězňů do jídelny. Odsouzení z jiného oddílu je prý začali nabádat, aby tak nečinili, protože před nimi v jídelně jedl někdo nakažený koronavirem. Vězni se proto podle něj odmítali v jídelně navečeřet. „Chtěli jídlo přinést na cely, přitom řvali na dozorce. Potom přišli za mnou, co mají jako dělat. Já jim řekl, že do vzpoury nejdu a ať to taky nedělají,“ zdůraznil obžalovaný.

Obžalovaný Josef Lukáč si před fotografy zakrýval tvář. Foto: Karel Otcovský, Právo

Rebelii ten den prý osobně zabránil tím, že spolu s dozorci a vychovateli obcházeli jednotlivé oddíly, mluvili s vězni a situaci uklidňovali. Podle obžaloby ale Opelt naopak vězně k nepokojům vyzýval a dával jim pokyny, co mají dělat.

Druhý den po večeři se podle něj situace opakovala, záhy se ale stala nekontrolovatelnou. Vězni řvali, rozbíjeli a pálili různé věci. Osobně prý už nemohl vzpouře zabránit. Z jejího iniciování obvinil konkrétního vězně, kterého ve výpovědi opakovaně označil za největší zlo, co kdy poznal. Vedení věznice i vězeňské služby mu podle jeho slov po incidentu, který zklidnila až přivolaná zásahová jednotka, osobně poděkovalo a pochválilo.

Čtyřiatřicetiletý Lukáč se před soudem přiznal, že kopl do mříží a byl vulgární vůči dozorcům. „Jestli jsem tím měl bouřit nějak vězně, tak to nevím," uvedl. Za nevhodné chování dostal kázeňský trest, nějaký čas strávil v izolaci. Také on připustil, že důvodem nepokojů byla obava z nakažení se koronavirem, který údajně měl jeden z odsouzených.