Krádež pamlsků ve stavu nouze: 26 měsíců natvrdo

Za normálních okolností by Šupka skončil jen u přestupkové komise, jenže v době platnosti mimořádných opatření se i na banální krádeže pohlíží jako na zločin s trestní sazbou od dvou do osmi let. Verdikt je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaný s trestem souhlasili.