Koronakrize zrychlila přesun drog na internet

Policisté v loňském roce objevili míň varen pervitinu i pěstíren marihuany. Byli loni producenti drog méně aktivní kvůli koronaviru?

Řekl bych, že byla aktivita nižší obecně. Koncová prostředí, kde se normálně distribuuje a je navázané nějaké situační užívání, odpadla v důsledku opatření. Byl to úplně jiný rok. Ale rozhodně bych z loňského roku nevyvozoval pokles trendů, to budeme muset počkat na další léta.

Přesunula se drogová kriminalita v důsledku opatření proti koronaviru víc na internet?

Tento trend tu byl, ale s koronakrizí zrychlil, protože se část distribuce a obchodu s nelegálními látkami přesunula do virtuálního prostoru. Je to věc, kterou registrujeme již léta, a naprosto logicky to souvisí s tím, že i části našich životů se přesouvají na sociální sítě.

Jaký typ obchodů se dělá přes internet?

Převažují malá množství určená pro osobní spotřebu a využívány jsou zásilkové společnosti a poštovní služby. Musíme si uvědomit, že jde o obrovskou frekvenci malých množství drogy. Ale v celkovém součtu to jsou poměrně značné objemy.

Takže nelze podceňovat ta malá množství, protože při vysoké frekvenci je to vlastně stejné, jako když děláte velké zásilky.

Navíc ta dostupnost je absolutní. Protože po vás se vlastně chce, abyste se orientovali v nějakém prostředí, kde si to objednáte, a následně vám je to konvenčně zasláno. A pokud se podíváte na objem obchodní výměny u drobných zásilek v rámci Evropy nebo celého světa, tak je enormní a samozřejmě nelze kontrolovat každou zásilku. To není v lidských silách.

Jak chcete proti drogám ve virtuálním světě bojovat?

Zvyšujeme odbornou připravenost a schopnost reagovat na vývoj trhu. I když se domnívám, že bude tvořit jenom nějaký segment trhu. Zcela jistě bude internetový prodej nabývat na významu. My se to musíme učit zejména v mezinárodním kontextu, protože se tento druh trestné činnosti stal globálním. Je to výzva pro celý svět.

Zaznamenali jste nové trendy při pašování drog, když byly kvůli pandemii například uzavřené hranice?

Ve velkoobjemové úrovni to nedoznalo až tak velkých změn. Třeba typicky dovozový kokain, který je potřeba přepravit z Latinské Ameriky do Evropy, ten se obvykle pašuje v rychloobrátkovém zboží. A opatření se takového zboží nedotkla.

To znamená, jestli se bavíme o zelenině, rybách nebo tropickém ovoci, tak to jsou věci, které se i v době všech opatření distribuovaly stejně.

Z hlášení kolegů ze zahraničí máme zprávy o poměrně velkých záchytech heroinu nebo kokainu, takže si myslím, že přepravy velkých zásilek se to nedotklo.

V čem na poli drog vidíte největší nebezpečí?