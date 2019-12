Kapr se vymrštil řidičce do klína a způsobil vážnou nehodu

Vánoce nezačaly dobře pro dvaašedesátiletou ženu, která v pondělí odpoledne při projíždění obce Horní Police na Českolipsku ztratila kontrolu nad svým autem. S vozem vyjela do protisměru, přerazila dopravní značku a nabourala do betonového sloupu poté, co na ni ze sedadla spolujezdce zaútočil kapr.