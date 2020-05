Hraniční kontroly odhalily desítky hledaných průšvihářů

Jak vysvětila, policisté ihned po zadání kontrolovaného do systému znají důvod vyhlášeného pátrání a podle toho volí další postup. „V případě zatykače či příkazu k dodání do věznice je dán zákonný důvod osobu omezit na osobní svobodě, což také policisté učiní, a následně spolupracují s orgány, pro něž je osoba v pátrání. V případě potřeby ji eskortují do místa určení,“ upřesnila Týřová s tím, že jinak policisté postupují, kdy se jedná o člověka v pátrání například kvůli zjištění jeho pobytu. „Za této situace od něj pouze zjistí požadované informace a na osobní svobodě se neomezuje,“ uzavřela Týřová.

„Spoléhal jsem na to, že se informace o zabaveném řidičáku tak rychle nedostane do policejní databáze. Chtěl jsem ještě stihnout dostat se za hranice, kde jsem měl na půl roku zajištěné od zaměstnavatele ubytování,“ řekl Právu Pavel C. Podle svých slov byl velmi překvapený, když ho při kontrole na hranicích policista oznámil, že dál pokračovat nebude a jeho cesta tady končí. „Věděl jsem hned, že je to průšvih,“ dodal Pavel C., kterému nyní hrozí ještě trestní stíhání za maření výkonu úředního rozhodnutí.