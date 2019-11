Děti sebraly doma auto a po krátké zběsilé jízdě narazily do rodinného domu

Nehoda se stala ve čtvrtek krátce po půlnoci. Nezletilý chlapec si podle policie bez svolení svého otce půjčil jeho auto značky Ford. „Na projížďku se vydal se svým stejně starým kamarádem,“ sdělil mluvčí policie František Kořínek. Věk chlapců policie neupřesnila, bylo jim ale méně než 15 let.

Jízda netrvala dlouho, chlapec za volantem nezvládl po otočení v křižovatce řízení a vyjel ze silnice. „Narazil do stěny rodinného domu. Po nehodě i se spolujezdcem z místa utekli, ale po několika minutách se na místo vrátili a k činu se přiznali,“ upřesnil mluvčí.

O činu jinak trestném je řeč v případech, kdy dítě do patnácti let, které není ze zákona trestně odpovědné, spáchá čin, který by jinak u dospělého vedl ke stíhání. V takových případech rozhoduje soud pro mládež, který má k dispozici různá výchovná opatření.