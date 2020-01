Cyklista se zranil o ohradník natažený přes turistickou stezku, farmáře soud osvobodil

„Soud dospěl k závěru, že žalovaný skutek není trestným činem. Upozornil přitom na to, že poškozený jel vyšší rychlostí a nebyl přitom dostatečně opatrný,” uvedl obhájce obžalovaného Rostislav Netrval.

Nehoda se stala v září 2016 mezi šumavskými obcemi Keply a Zhůří. Do drátu cyklista narazil v mírném klesání při výjezdu z lesa, kde začínala louka.

„Jel jsem rychlostí pětadvacet kilometrů v hodině. Bylo to, jako když narazíte do skleněné stěny. Vůbec jsem ten drát neviděl. Přeletěl jsem přes řídítka a pádem si zlomil rameno a žebra. Z místa mne odvezla záchranka do nemocnice,“ popsal kolizi cyklista.