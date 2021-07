Čtrnáctiletý zbil soupeře, když ho obehrál o míč

„Řekl jsem mu, ty č...., a kopl ho ze strany do stehna. Pak jsem mu dal ránu pěstí zezadu do hlavy, a když se ke mně otočil, praštil jsem ho do obličeje přímo do nosu. Ze hřiště jsem následně odešel,“ uvedl hoch s tím, že se za svůj zkrat později osobně omluvil. „Podlehl jsem emocím ve hře a lituji toho, jak jsem se zachoval,“ dodal mladík.