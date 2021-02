Covid je trest za postavení Mariánského sloupu, tvrdil u soudu aktivista

„Ten sloup byl ohrazen plotem a jestli, že je něco ohrazeno plotem, tak to není veřejně přístupné. Na místě veřejně přístupném k ničemu nedošlo,“ prohlásil Fiala. Státní zástupkyně to odmítla argumentem judikaturou, podle které je místo veřejně přístupné i to, kam veřejnost vidí.

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu se podle Fialy dopustila podpory či propagace hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. „Schválně by mě zajímalo, co by státní zastupitelství dělalo, kdyby někdo vztyčil sochu Heydricha, jestli by taky takhle schlíple sedělo,“ prohlásil Fiala.