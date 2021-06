Chomutovský soudce Novák dostal za korupci podmínku, advokát zákaz činnosti

„Podali jsme odvolání, takže to bude pokračovat dál,“ komentoval rozsudek Doucha. „Je třeba zdůraznit, že soud již podruhé konstatoval, že nebylo prokázáno, že by tu bylo jakékoliv úplatkářství,“ dodal pražský advokát, který v 80. letech minulého století působil jako elitní detektiv a dopadl mimo jiné tzv. Spartakiádního vraha.

„Z mého pohledu je důležité, že soud shledal, že obžalovaný Novák za aktivní součinnosti obžalovaného Douchy nepřípustně zasahoval do projednávané věci,“ uvedla k rozsudku státní zástupkyně Pavlišová. „A že jednání obou obžalovaných je natolik škodlivým, že je shledal z přečinu zneužití pravomoci úřední osoby, neboť konstatoval, že tím bylo zasaženo do důvěry ve spravedlnost a do spravedlivého řízení, a to je z mého pohledu velmi podstatné,“ dodala státní zástupkyně.