Bránil svou přítelkyni, schytal to mačetou

Šéfka klatovského státního zastupitelství Jiřina Vítovcová Právu potvrdila, že muži ve věku od 20 do 46 let měli poškozeného napadnout společně. „Jsou stíháni jako spolupachatelé,“ dodala žalobkyně.

Jedenadvacetiletému mladíkovi měla trojice obviněných nejprve vyhrožovat podříznutím. „Pak mu několika údery mačetou způsobili sečné rány na hlavě, krku, zádech a prsou. Zranění si vyžádala ošetření v nemocnici,“ popsal zdroj, jenž zná detaily případu. Podle něj nebýt svědků, kteří včas přivolali pomoc, nezůstalo by zřejmě jen u krvavých šrámů.

Poprvé to zajiskřilo u stánku s občerstvením v areálu kempu, když žena několikrát prošla kolem stolu, kde obvinění popíjeli pivo.

„Pokřikovali na ni, že má hezký zadek a aby se jim ho nestyděla ukázat. Průpovídky ještě doprovázeli sprostými gesty. To se nelíbilo jejímu partnerovi a snažil se trojici umravnit. Pohádali se, ale nakonec emoce opadly a situace se uklidnila,“ řekl Právu jeden ze svědků, který se rozhodl promluvit pod příslibem, že jeho jméno redakce nezveřejní.

K samotnému útoku pak došlo později, kdy muž se ženou odcházeli pryč. Trojice mužů se zvedla od stolu a zamířila za nimi. Dostihla je kousek za kempem u lávky přes říční náhon. „Běželi za námi s mačetami. Měl jsem strach o přítelkyni, tak jsem jí řekl, aby utekla, že se je pokusím zadržet. Zůstal jsem stát uprostřed lávky a roztáhl ruce, abych získal čas a přítelkyně se mohla co nejdál vzdálit,“ popisoval napadený muž policistům začátek dramatu.

Útočníci ho prý obklíčili a začali do něj mydlit mačetami. „Přitom říkali, ať dám ruku na zábradlí. Chtěli mi ji asi useknout. Padla tam i slova o tom, že mě podříznou. Z hlavy mi začala téct krev. Měl jsem strach o život,“ dodal poškozený. Když útočníci viděli, že k místu přibíhají další lidé, utekli.

„Viděl jsem, jak tam ten muž stojí s rukama za hlavou, jako by se vzdával a prosil útočníky, aby ho nechali. Dva z nich ho drželi za ramena, aby nemohl utéct. Zakřičel jsem na ně, aby přestali. Ten nejstarší se otočil a s napřaženou mačetou šel proti mně. Vykřikoval přitom, ať se do toho nepletu. Zvedl jsem ruce nad hlavu a začal ustupovat. Nechal mě ale být. To už doběhli další kamarádi,“ vypovídal muž, který dorazil na místo útoku mezi prvními.